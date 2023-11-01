Berberler ve kuaförler Antalya'da hünerlerini sergiledi Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu (TBKGF) ve EuroCup Türkiye işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali, Antalya'da başladı.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu (TBKGF) ve EuroCup Türkiye işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen festivale, Türkiye'den 300 kuaför, berber ve güzellik uzmanı katıldı.

Festivalde kuaför, berber ve güzellik uzmanları, saç kesimi, renklendirme, topuz ve serbest stil gibi kategorilerde yarışıyor.

Yarışmalarda derece alanlar, EuroCup Türkiye desteğiyle, Mart 2024'te Arnavutluk'ta yapılacak "Global Fashion Progress Avrupa Şampiyonası"na katılmaya hak kazanacak.

Katılımcılar ve yarışmacılar, festival kapsamında çeşitli şov programları da yapacak.

TBKGF Genel Başkanı Bayram Karakaş, festivalin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Festivalde esnaf ve sanatkarların yarışma ve eğitim programlarına katıldığını anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Katılımcılarımız, yarışmalarımızda mesleki faaliyetlerini sergiliyor, öz güvenleriyle yarışmalara katılarak kariyerlerini ön plana çıkarıyor. Meslekteki en iyi hocalarımız burada, eğitimler vererek arkadaşlarımızı hazırlıyorlar. Berberler, kuaförler ve güzellik salonları işletmecileri olarak sektörün gelişmesi, önünün açılması için sosyal sorumluluk projelerini yılda en az 2 kez yapmaya çalışıyoruz."

Karakaş, yıl içerisinde düzenlenecek çeşitli yarışmaların ardından milli takım seçmelerinin yapılacağını, gelecek sene 11 Mayıs'ta bir dünya şampiyonası gerçekleştirmeyi planladıkları ifade etti.

- "Her biri birbirinden yetenekli, kıyasıya mücadele ediyorlar"

EuroCup Türkiye Başkanı Gökhan Hamarat ise festivalin genç yeteneklerin keşfedilerek uluslararası yarışmalara katılımını desteklemek amacıyla yapıldığını anlattı.

Festivalde derece elde edenlerin Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirten Hamarat, "Festivalimiz oldukça keyifli başladı. İki erkek, bir kadın, bir de unisex kategorimiz var. Kategorilerimizde çeşitli saç kesimleri, makyaj, topuz ve serbest çalışmalar olacak. Katılımcılarımızın her biri birbirinden yetenekli, kıyasıya mücadele ediyor. Jürilerimiz seçmekte zorlanıyor." diye konuştu.

Festival Direktörü Selçuk Karamaça ise festivalde 80 yarışmacı ve 7 eğitmenin yer aldığını aktardı.

Eğitim programlarını oldukça önemsediklerini vurgulayan Karamaça, yeni trendlerin konuşulduğu bilgi ve tecrübe paylaşımlarının da yapılacağını kaydetti.

Kuaför Özcan Tekcan ise bu tür yarışmaların genç meslektaşlarının gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Festival, 3 Kasım'a kadar devam edecek.