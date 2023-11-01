TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödül Töreni'nde konuştu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek "İç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin de üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim, etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, farklı düşüncesinden dolayı birbirimizi öteki görmeyelim." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek "İç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin de üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim, etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, farklı düşüncesinden dolayı birbirimizi öteki görmeyelim." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye ve ülke ekonomisi için çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Turizmde dünya çapında bir başarı hikayesi yazan Antalya'nın sanayi ve tarımda da ismini dünyaya duyurduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kentin meyve, sebze, seracılık, çiçekçilikte lider konumda olduğunu, yat üretiminde dünya markası haline geldiğini vurguladı.

Antalya'nın ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Antalya, ekonomide imza attığı müthiş başarı hikayesiyle Türkiye ekonomisindeki dönüşümün de simgesi oldu. Sadece Türkiye'nin değil, tüm Akdeniz'i içine alan bu büyük coğrafyanın parlayan yıldızı ve marka şehri haline geldi." dedi.

- TOBB'dan 3 ilçeye birer okul

ATSO ve Antalya Ticaret Borsasının kent ve ülke için önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, TOBB'un bugün ulaşmış olduğu noktada Antalya'daki odaların, borsaların, başkanların payı bulunduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ATSO'da geçmiş dönemde ve bugün görev yapan herkese teşekkür etti.

TOBB olarak daha önce Antalya'ya Fen Lisesi kazandırdıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarının talebi doğrultusunda Alanya, Manavgat ve Kumluca'ya da birer okul yapma kararı aldıklarını bildirdi.

- Hisarcıklıoğlu'ndan "birbirinizi ötekileştirmeyin" çağrısı

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Zira iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin de üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim, etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, farklı düşüncesinden dolayı birbirinizi öteki görmeyelim. Ötekileştirmezsek, birbirimize sarılırsak başaramayacağımız bir şey yok."

Farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, herkese hataları aramak yerine birbirlerine güç vermeleri çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, 100 sene önce yorgun, savaşlardan bitap düşmüş bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu, meclisi kuran, Cumhuriyet'i getiren ve bu vatanı armağan eden ecdadın asla umutsuzluğa düşmediğini kaydetti.

Cumhuriyet'in ikinci asrında da aynı cesaret ve kararlılıkla yola devam edilmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Vatanımızı ve Cumhuriyet'imizi bize armağan ve emanet edenlerin yolundan gideceğiz. Gelecek nesillere daha müreffeh ve güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz, dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız."

Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarını kınadı. Saldırıların bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Filistin halkına uygulanan zulme karşı, umursamaz bir akıl tutulması yaşayan dünyanın vicdan olmayı hatırlamasını diliyorum. Dualarımız Filistin halkıyla beraberdir." ifadesini kullandı.