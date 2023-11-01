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        ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödülleri sahiplerini buldu

        Kuruluşunun 141. yılını kutlayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödülleri sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:22
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        ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödülleri sahiplerini buldu
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        Kuruluşunun 141. yılını kutlayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödülleri sahiplerini buldu.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, kente değer katanlar ödüllendirildi.

        Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan ve en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi sıralamasına giren Antalya firmaları, ticari bilanço karı büyüklüğüne göre dereceye giren üyeler, döviz kazandırıcı hizmetler sunan şirketlerin temsilcilerine ödül verildi.

        Ayrıca törende, çevre, inovasyon, bilim, sağlık, dijital dönüşüm, spor, basın, kültür sanat, eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk, kente değer katan organizasyonlar kategorilerinde jüri tarafından belirlenen isimler, ödüllerini aldı.

        100. Yıl Özel Ödülü ise okçulukta olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Mete Gazoz'a takdim edildi.

        - "Çalışırken, üretirken tevazu göstermeyin"

        Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarımda, sanayide, turizmde ülkeye çok büyük katma değer sağladığını söyledi.

        Ödül töreninde de ülkeye katkıda bulunanların başarısının taçlandırıldığını dile getiren Şahin, "Çalışırken, üretirken tevazu göstermeyin. Olabildiğince çok üretin, katma değer, istihdam sağlayın, mücadelenizi sonuna kadar yapın. Tevazuyu özel hayatınızda gösterirsiniz." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya'nın daha ileriye gitmesi için her alanda çalıştıklarını belirtti.

        ATSO Başkanı Ali Bahar, milli kalkınma için Antalya bölgesinin ekonomik kalkınmasını desteklemek ve yerel girişimciliği teşvik etmek amacıyla projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Türkiye'nin refahı ve istikrarının sadece kurumların değil herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Bahar, "Gelecekteki başarılarımızı şekillendirecek olan şey, birlikte çalışma azmimiz ve dayanışmamızdır. Geçmişte ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik, şimdi ise geleceğe yönelik aynı kararlılığı gösterme zamanı." dedi.

        Törende, Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

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