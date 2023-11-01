İş dünyası yöneticileri "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu Yemeksepeti'nin kurucusu ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini vurgulamak, yeni başlangıçları teşvik etmek için 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi'nin önemli fırsat olduğunu bildirdi.

Yemeksepeti'nin kurucusu ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini vurgulamak, yeni başlangıçları teşvik etmek için 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi'nin önemli fırsat olduğunu bildirdi.

Habitat Derneği bünyesinde kurulan GEN Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde oturumlar gerçekleştirildi.

Aydın, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı. 100. yılı onurlandırmak için bir araya geldiklerini belirten Aydın, Cumhuriyet'in milletin azim ve birlikte çalışma arzusuyla şekillendiğini söyledi.

Girişimcilerin yeni fikirleri ve azimleriyle her gün Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini anlatan Aydın, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında girişimcilik farklı bir anlam ifade ediyor. Cumhuriyet'imizin 100 yılına olan saygıyı göstermeye kararlıyız. İş dünyasının önde gelen isimleri bir aradayız. Zirve, Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini vurgulamak, yeni başlangıçları teşvik etmek için önemli bir fırsat." dedi.

Yemeksepeti'ni kurarken kendisine "Bu işi yapma, para kazanamazsın." dediklerini dile getiren Aydın, Yemeksepeti'ni kendi öz sermayesiyle kurduğunu belirterek, örneği olmadığı için kurulum aşamasında yaşadığı zorluklara değindi.

- "Başarısızlıklardan başarıyı öğreniyorsunuz"

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener ise girişimciliğin başkasının düşünmediğini düşünmek ve bunu ticarileştirebilmek olduğunu ifade etti.

Düşünülenin iyi bir fikir olup olmadığına tüketicinin karar verdiğini belirten Şener, "Başarısızlıklardan başarıyı öğreniyorsunuz. Doğru finansmanı bulmak önemli, o zaman işi götürebilirsiniz. Değişim becerilerini açık tutmak, tarih okumak, sanatla ilgilenmek, müzik aleti çalmak önemli. Sadece kendi alanınızla giderseniz bilişimde zorlanırsınız. Başka alanlara da girin. Her şeyi bilmek gerekiyor." diye konuştu.

Şener, şirketlerinin halka arz süreçlerini anlatarak, yatırımı ilk yapanın para kazandığını, taklitçilerin çok iş yapamadığını söyledi.

Ardından, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göktekin Dinçerler'in moderatörlüğünde "Ekosistemi Güçlendiren Aktörler Paneli" düzenlendi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, panelde, 2006'dan beri Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun yanında olduklarını söyledi.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil ise teknoloji yatırımlarını hızlandırdıklarını anlatarak, Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu kaydetti.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Tiktak Kurucusu Ersan Öztürk, Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki de tecrübelerini paylaştı.

Insider Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Hande Çilingir de "Kadın Girişimcilerle Değişen Dünya" konulu konuşma yaptı.