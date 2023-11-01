Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İş dünyası yöneticileri "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu

        Yemeksepeti'nin kurucusu ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini vurgulamak, yeni başlangıçları teşvik etmek için 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi'nin önemli fırsat olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş dünyası yöneticileri "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yemeksepeti'nin kurucusu ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini vurgulamak, yeni başlangıçları teşvik etmek için 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi'nin önemli fırsat olduğunu bildirdi.

        Habitat Derneği bünyesinde kurulan GEN Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde oturumlar gerçekleştirildi.

        Aydın, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı. 100. yılı onurlandırmak için bir araya geldiklerini belirten Aydın, Cumhuriyet'in milletin azim ve birlikte çalışma arzusuyla şekillendiğini söyledi.

        Girişimcilerin yeni fikirleri ve azimleriyle her gün Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini anlatan Aydın, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında girişimcilik farklı bir anlam ifade ediyor. Cumhuriyet'imizin 100 yılına olan saygıyı göstermeye kararlıyız. İş dünyasının önde gelen isimleri bir aradayız. Zirve, Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini vurgulamak, yeni başlangıçları teşvik etmek için önemli bir fırsat." dedi.

        Yemeksepeti'ni kurarken kendisine "Bu işi yapma, para kazanamazsın." dediklerini dile getiren Aydın, Yemeksepeti'ni kendi öz sermayesiyle kurduğunu belirterek, örneği olmadığı için kurulum aşamasında yaşadığı zorluklara değindi.

        - "Başarısızlıklardan başarıyı öğreniyorsunuz"

        TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener ise girişimciliğin başkasının düşünmediğini düşünmek ve bunu ticarileştirebilmek olduğunu ifade etti.

        Düşünülenin iyi bir fikir olup olmadığına tüketicinin karar verdiğini belirten Şener, "Başarısızlıklardan başarıyı öğreniyorsunuz. Doğru finansmanı bulmak önemli, o zaman işi götürebilirsiniz. Değişim becerilerini açık tutmak, tarih okumak, sanatla ilgilenmek, müzik aleti çalmak önemli. Sadece kendi alanınızla giderseniz bilişimde zorlanırsınız. Başka alanlara da girin. Her şeyi bilmek gerekiyor." diye konuştu.

        Şener, şirketlerinin halka arz süreçlerini anlatarak, yatırımı ilk yapanın para kazandığını, taklitçilerin çok iş yapamadığını söyledi.

        Ardından, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göktekin Dinçerler'in moderatörlüğünde "Ekosistemi Güçlendiren Aktörler Paneli" düzenlendi.

        Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, panelde, 2006'dan beri Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun yanında olduklarını söyledi.

        Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil ise teknoloji yatırımlarını hızlandırdıklarını anlatarak, Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu kaydetti.

        Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Tiktak Kurucusu Ersan Öztürk, Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki de tecrübelerini paylaştı.

        Insider Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Hande Çilingir de "Kadın Girişimcilerle Değişen Dünya" konulu konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        THY: İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi
        THY: İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum

        Benzer Haberler

        ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödülleri sahiplerini buldu
        ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödülleri sahiplerini buldu
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödül Töreni'nde k...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATSO Cumhuriyet'in 100. Yılı Ödül Töreni'nde k...
        Berberler ve kuaförler Antalya'da hünerlerini sergiledi
        Berberler ve kuaförler Antalya'da hünerlerini sergiledi
        Antalya'da kahve fidanlarından verim alınmaya başlandı
        Antalya'da kahve fidanlarından verim alınmaya başlandı
        Antalya'da "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi
        Antalya'da "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi
        TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadelede uzun soluklu, sabır gerektiren...
        TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadelede uzun soluklu, sabır gerektiren...