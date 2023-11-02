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        Bakan Göktaş, Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde şampiyon olan sporculara ödüllerini verdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da oynanan Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nin finalinde şampiyon olan takımın sporcularına ödüllerini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:45
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        Bakan Göktaş, Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde şampiyon olan sporculara ödüllerini verdi
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da oynanan Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nin finalinde şampiyon olan takımın sporcularına ödüllerini verdi.

        Bakan Göktaş, Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen ligin Aksaray Kadir Üç Yıldız Huzurevi ile Osmaniye Özden Huzurevi arasında oynanan final karşılaşmasını takip etti.

        Karşılaşmada, rakibine üstünlük sağlayan Aksaray Kadir Üç Yıldız Huzurevi, ligin şampiyonu oldu.

        Bakan Göktaş, düzenlenen tören ile ligi birinci tamamlayan sporculara ödüllerini verdi.

        Göktaş, lige katılan sporcuları tebrik etti. Ligde son 3 yıldır Osmaniye ekibinin şampiyon olduğunu hatırlatan Göktaş, "Bu yıl ise Aksaray'dan gelen takımımız şampiyon oldu. Burada yarışmak bile büyük başarı. Bütün takımlar aslında şampiyon. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum." dedi.

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