Antalyalı lise öğrencisi yarışmada Türkiye birincisi oldu Antalya'nın Kemer ilçesinde Ünal Aysal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erhan Kırbaş, "Türkçeyle Yazılan Destan: Cumhuriyet" isimli deneme yazısıyla Türkiye birincisi oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Ünal Aysal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erhan Kırbaş, "Türkçeyle Yazılan Destan: Cumhuriyet" isimli deneme yazısıyla Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk Dil Kurumu işbirliğiyle düzenlediği "Cumhuriyet ve Türkçemiz" konulu deneme yazma yarışmasının değerlendirme sonuçları belli oldu.

Türkçe’nin öğrenciler arasında doğru ve etkili bir şekilde kullanımını yaygınlaştırmak ve başarılı örnekleri ödüllendirerek teşvik etmek amacıyla liselilere yönelik olarak düzenlenen yarışmaya 81 ilden katılım sağlandı.

İllerden yapılan değerlendirmeler sonucunda il birincisi olarak seçilen 81 eser arasından seçici kurulun değerlendirme sonucunda, Kemer Ünal Aysal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erhan Kırbaş, "Türkçeyle Yazılan Destan: Cumhuriyet" isimli eseriyle Türkiye birincisi oldu. Kırbaş ayrıca, 30 bin liralık ödülünde sahibi olurken, eseri de Türk Dil Kurumu tarafından Türk Dili dergisinde yayınlanacak.

Okul Müdürü Mustafa Gökhan Uslu, Cumhuriyetin 100. yılına yaraşır bir ödülü almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Kırbaş ve öğretmenlerini bu başarından dolayı kutladı.

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından Erhan Kırbaşı tebrik etti.

Yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Cumhuriyet ve Türkçemiz' konulu deneme yazma yarışmasında; ilçemiz Ünal Aysal Anadolu Lisesi öğrencisi Erhan Kırbaş, Türkiye genelinde birinci olmuştur. Öğrencimizi, ailesini, emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini yer verildi.