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        CNR İdentex Ağız ve Diş Sağlığı Kongresi ve Fuarı, Antalya'da açıldı

        CNR İdentex Ağız ve Diş Sağlığı Kongresi ve Fuarı, diş hekimlerini, diş laboratuvar teknisyenlerini, akademisyenleri Antalya'da buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:54
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        CNR İdentex Ağız ve Diş Sağlığı Kongresi ve Fuarı, Antalya'da açıldı
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        CNR İdentex Ağız ve Diş Sağlığı Kongresi ve Fuarı, diş hekimlerini, diş laboratuvar teknisyenlerini, akademisyenleri Antalya'da buluşturdu.

        Anfaş Antalya Expo Center'da açılan fuarda ağız ve diş sağlığı ile ilgili yeni ürünler sergilenirken kongrede tedavi alanındaki gelişmeler 3 gün boyunca katılımcılar tarafından değerlendirilecek.

        Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Kongre Başkanı Op. Dr. Orhan Koç, AA muhabirine, Antalya'nın sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olması dolayısıyla organizasyonu burada düzenlediklerini söyledi.

        Fuar ve kongreye yerli ve yabanı katılımcıların olacağını dile getiren Koç, "Diş eti hastalıkları, implant cerrahi, kaplama kusurları, diş estetiği gibi birçok konuyu içine alan akademik düzeyde bir program gerçekleştireceğiz. Buradaki konuları uluslararası boyuta taşıyacağız." dedi.

        Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Koç, akademik çalışmaların da gelişmelere önemli katkı sunduğunu ifade etti.

        Koç, ağız ve diş sağlığı konusunda alanında uzman kişiler tarafından oturumlar gerçekleştirileceğini söyledi.

        Kongre ve fuar, 5 Kasım'a kadar açık kalacak.

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