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        Kick boks ve muaythai branşında şampiyonlar yetiştiriyor

        GÜLSEM ADAM - Antalya'da ağabeyinin etkisiyle küçük yaşlarda spora gönül veren, kick boks ile muaythaide dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiren milli takım antrenörü Yasin Urlu, başarılı sporcular çıkarmak için ter dökmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:19
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        Kick boks ve muaythai branşında şampiyonlar yetiştiriyor
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        GÜLSEM ADAM - Antalya'da ağabeyinin etkisiyle küçük yaşlarda spora gönül veren, kick boks ile muaythaide dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiren milli takım antrenörü Yasin Urlu, başarılı sporcular çıkarmak için ter dökmeye devam ediyor.

        Uzak Doğu sporu antrenörlüğü yapan ağabeyi Hasan Urlu'dan etkilenerek 13 yaşında kung fu ile tanışan Urlu (44), zamanla kick boks ve muaythai sporuna yöneldi.

        2000'li yıllara kadar sporcu olarak ringlerde madalyalar kazanan Urlu, 2003'ten sonra resmi olarak muaythai ve kick boksta antrenör olarak sporculara emek vermeye başladı.

        Sabırla ve emekle iki branşta sporcular destek veren Urlu, 6'sı dünya şampiyonu, 4'ü Avrupa şampiyonu olmak üzere çok sayıda dünya kupası birinciliği, ikinciliği ve üçüncülükleri kazanan sporcular yetiştirdi.

        Sporcularının başarılarıyla gururlanan Urlu, şimdilerde yeni şampiyonlar kazandırmak için salonda emek harcamaya devam ediyor.

        Milli takım antrenörü Urlu, AA muhabirine, spor hayatının 1990'lı yıllarda atletizmle başladığını söyledi.

        Hem ağabeyi hem de antrenörü olan Hasan Urlu'nun desteğiyle Uzak Doğu sporlarını yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Urlu, "Daha sonra dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan kick boks ve muaythai branşlarına kaydım. 2000'li yıllara kadar bu branşlarda uluslararası müsabakalarda sporcu olarak görev yaptım ve madalyalar kazandım." dedi.

        Urlu, ringlerde birçok başarı elde ettiğini ama 2000'li yıllardan önce kick boks ve muaythainin branş olarak kabul edilmediğini ve elde edilen başarının milli sporcu olması için yeterli olmadığını anlattı.

        - "Her dereceden ayrı bir gurur duyuyorum"

        2003'ten sonra muaythai ve kick boksta antrenörlük hayatının başladığını dile getiren Urlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Allah'a şükür şu anda en güzel şekilde milli takıma dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiriyorum. Son 10 senedir Muaythai Milli Takımı'nda başantrenörlük ve kick boksta da milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ücretsiz dersler veriyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize en güzel şekilde dersler vererek şampiyon sporcular yetiştiriyorum. Son 14 senedir milli takımın başında şampiyonalara katılıyorum ve ayrıca Türkiye'ye profesyonel olarak muaythai ile kick boks branşlarını tanıtıyorum. 2009'dan itibaren 6 dünya şampiyonu çıkardım, bunun 5'i muaythai, 1'i kick boksta. Bunun yanında beş dünya ikincisi çıkardım. Muaythaide 4 Avrupa şampiyonluğu, sayamadığım kadar dünya ve Avrupa kupası kazandık. Öğrencilerimin aldığı bu dereceleri, sanki benim derecelerimmiş gibi kabul ediyorum. Onların aldığı her dereceden ayrı bir gurur duyuyorum."

        Türkiye derecelerinin sayısının hatırlayamadığı kadar çok olduğunu belirten Urlu, iki branşta 40 binden fazla sporcu yetiştirdiğini belirtti.

        - Çeşitli meslek gruplarına kick boks ve muaythai eğitimi

        7'den 70'e birçok kişiye iki branşta spor eğitimi verdiğini kaydeden Urlu, "Hakim, savcı, polis özel hareket, sahil güvenlik, jandarma, öğretmen, doktor... Neredeyse her meslek grubundan öğrencim oldu. Hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlarımıza maalesef saldırılar oluyor, onlardan çok talep geliyor, kendilerini savunmak istiyorlar. Benim için de doktorlara ders vermek ayrıca çok anlamlı." diye konuştu.

        - Urlu'nun sporcusu Zeliha Nur, yeniden başarıya odaklandı

        Milli sporcu Zeliha Nur Kamaç (18) , hem zayıflamak hem de kendini savunmayı öğrenmek için Yasin Urlu'nun yanında eğitimler almaya başladığını anlattı.

        Zamanla muaythai branşında başarılar elde etmeye başladığını anlatan Kamaç, şu ifadeleri kullandı:

        "2019'da muaythaide dünya şampiyonu oldum, 2022'de ise Malezya'daki müsabakayı yaşadığım sakatlık nedeniyle üçüncü olarak tamamladım. Tekrar milli formayı giymeyi çok istiyorum. Burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuyorum ve spordan kopmamak için üniversiteyi Antalya'da okumaya karar verdim. Aralık ayında Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyeceğim. İnşallah Yasin Hoca'mın desteğiyle tekrar şampiyon olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

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