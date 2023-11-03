Alanya'da uyuşturucu ticaretinden hükümlü kişi yakalanıp cezaevine konuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı için hüküm giyen kişi yakalandı.
Giriş: 03.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:34
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı için hüküm giyen kişi yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu için aranan A.Ş'nin Oba Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.