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        Alanya'da uyuşturucu ticaretinden hükümlü kişi yakalanıp cezaevine konuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı için hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:34
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        Alanya'da uyuşturucu ticaretinden hükümlü kişi yakalanıp cezaevine konuldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı için hüküm giyen kişi yakalandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu için aranan A.Ş'nin Oba Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

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