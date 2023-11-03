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        Antalya tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:18
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        Antalya tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma ve Likya dönemlerine ait olduğu belirtilen 656 sikke, 639 yüzük, 92 obje, 94 kolye ucu, 1 kolye, 5 taş obje, 13 mühür, 6 ok ve 1 taş heykel ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

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