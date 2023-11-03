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        Antalya'nın Serik ilçesinde dolu seralara ve ürünlere zarar verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle cam sera ve ürünlerde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:11 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:28
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        Antalya'nın Serik ilçesinde dolu seralara ve ürünlere zarar verdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle cam sera ve ürünlerde zarar oluştu.

        Sarıabalı Mahallesi'nde gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle cam seralar ile içindeki domates ve biberler zarar gördü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 4 ekip, bölgede zarar tespit çalışması başlattı.

        Üretici Hüseyin Koç, seranın cam bölümlerinin kırıldığını belirterek, yakın zamanda hasat edeceği domateslerin de satışa sunulamayacak hale geldiğini söyledi.

        Çiftçilerden İsmail Şirin de dolu yağdığında evden dışarıya çıkamadıklarını belirtti.

        Boyutları ceviz büyüklüğündeki dolunun ciddi bir zarara neden olduğunu aktaran Koç, "Devletimizden destek bekliyoruz." dedi.

        Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu bölgedeki zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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