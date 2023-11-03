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        Açık Su Yüzme Milli Takım Seçme Yarışları başladı

        –Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Milli Takım Belirleme Yarışları, Alanya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:18
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        Açık Su Yüzme Milli Takım Seçme Yarışları başladı
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        –Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Milli Takım Belirleme Yarışları, Alanya'da başladı.

        Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcularını belirleme yarışları, Galip Dere Plajı'nda start aldı.

        Organizasyonun ilk günündeki 10 kilometrelik etap yarışına erkelerde 21, kadınlarda 13 sporcu katıldı. Pazar günü gerçekleştirilecek 5 kilometrelik etabın ardından, başarılı sporcular yapılacak değerlendirmenin ardından milli takıma seçilecek.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Teknik Kurul Üyesi Burak Göral, AA muhabirine, Dünya Su Sporları Şampiyonası'na 8 sporcuyla katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Yarışlar sonunda teknik kurulun belirlediği kriterleri geçen 4 kadın ve 4 erkek sporcu milli takıma seçilecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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