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        Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:16
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        Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

        Turuncu yeşilli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Tekke için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.

        Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Alanyaspor'da hoca ayrılığı sonrası transfer komitesi tarafından çalışma başlattıklarını söyledi.

        Bu çalışmalar neticesinde Fatih Tekke ile anlaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Fatih hocamı zaten anlatmaya gerek yok. Kendisi bildiğimiz biri. Geçmişte de çok keyifle izlediğimiz bir futbolcuydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de teknik direktör olarak Alanyaspor'da başarılı olacaktır. Hem camiamıza hem hocamıza hayırlı olsun." dedi.

        - Tekke: "Bir plan ve organizasyon içerisinde olmak kesinlikle olmazsa olmazım"

        Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve getirdikleri için teşekkür etti.

        Alanya'da olmanın nedenini takımının geleceği ve bulunduğu durumla ilgili yapabilecekleri çok şey olduğuna bağlayan Tekke, "Öncelikle bulunduğu tehlikeli bölge dediğimiz yerden uzaklaşıp normalleşmeye, belli bir süre sonrasında da oyun gücüyle, oyuncunun gücünü artıran bir oyunla, Alanyaspor camiasına ve taraftarına, yakışır futbol oynayabilmek. Tabi ki kolay gözükmüyor ama şu ana kadar bizim hiç kolay işimiz olmadı." diye konuştu.

        Tekke, Galatasaray maçından önceki milli takım arasına kadar iki maçlarının olduğunu hatırlatarak, önceliklerinin bu iki maçta puan ve puanlar almak olduğunu belirtti.

        Ardından oyun kimliği ve oyun inşasına geçeceklerini dile getiren Tekke, "Bir plan ve organizasyon içerisinde olmak kesinlikle olmazsa olmazım. Bakış açım futbola bu. Alanyaspor buna alışık zaten. Hatta buradan çok önemli teknik adamlar da yetişti, diyebiliriz. Bize güvensinler ama kısa sürede çok şeyin değişmesini beklemek çok akıllıca değil bence." ifadelerini kullandı.

        - "Elimde sihirli bir değnek var, diyemem"

        Hedefinin oyun kimliğini ve oyun gücünü sahada göstermek olduğunu anlatan Tekke, şöyle konuştu:

        "Bu benim antrenörlük hedeflerimden biri. Burası da çok uygun. İyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimiz var mı? Evet, var. Elimde sihirli bir değnek var da diyemem. Futbolda böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Oyuncularımın duygularını ve coşkusunu kısa sürede biraz daha yukarı taşımak istiyorum. Bunu yaparken de umarım nasibimizdeki puan ve puanlar da çok olur."

        Milli takım arasını iyi geçirmek istediklerini dile getiren Tekke, sonrasında istedikleri, belirledikleri ve bekledikleri oyun anlayışıyla taraftarlarının karşısına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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