Antalya'da "Kemer Sup Cup" yarın başlayacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl ilki yapılacak olan ayakta kürek çekme yarışı "Kemer Sup Cup" yarın başlayacak.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) ve Paddle Together Türkiye tarafından bu yıl ilki yapılacak olan organizasyon öncesinde Ayışığı plajındaki bir tesiste basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, organizasyonun ilk defa Kemer'de düzenlendiğini belirterek, ilçede yapılan her türlü ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının içinde yer aldıklarını söyledi. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Topaloğlu, organizasyonun yapılmasında emeği geçen KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ise desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ederek, yarışmada sporculara başarılar diledi.

Organizasyonun Kemer'in tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Sönmez, "Bu etkinlik deniz ve turizm odaklı. Çevreci bir yarış olması sebebiyle çok anlamlı. İleriki yıllarda da çok güzel gelişeceğini düşünüyoruz. 10 ülkeden sporcularımız yarışmaya katılıyorlar. Bu etkinlik bir spor grubuna girmiyor ama çok hızlı bir şekilde federasyonunun kurulacağını ve dünya çapında bir ilk olacağını düşünüyoruz" dedi.

Organizasyon sorumlusu Orkun Küçükemiroğlu da, organizasyon hakkında bilgiler vererek, yarışmaya 10 ülkeden 100'ü kadın toplam 200 sporcunun katılacağını söyledi.