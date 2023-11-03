Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılış töreni yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:10 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılış töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

        Aksu At Çayırı mevkisindeki festival alanında yapılan törene katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk dünyası olarak yine bir bütün olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin sadece Anadolu'dan ibaret olmadığına dikkati çeken Şahin, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar büyük bir Türk dünyasının bulunduğunu, bu kadim kültürün Türkmen ve Yörük kültürünün omurgası üzerinde yükseldiğini anlattı.

        Yörük kültürünü genç nesillere aktarmak zorunda olduklarını ifade eden Şahin, festivalin bu açıdan çok kıymetli olduğunu kaydetti.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Yörük çocuğu olarak doğup büyüdüğü Antalya'da bu kültürü yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

        Yaylalara göç eden, keçi otlatan, kıl çadırda yaşayan bir aileden geldiğini aktaran Böcek, "Beni 'Torosların evladı' diyerek bağrına basan Antalyalılara bahane üretmeden çalışmak boynumun borcudur. Bin yıldır bu coğrafyayı yurt edinmiş Yörük atalarım, bu topraklarda yaşayan kültürlerin üzerine yepyeni bir üretim anlayışı kattılar. Ellerindeki yaşam ustalığıyla suyu çamura kattılar, çanak yaptılar. Toprağa tohum attılar, aş yaptılar. Her Türk Yörük'tür, her Yörük Türk'tür. Türklerin atası saydığımız ve Cumhuriyet'imizin mimarı Atatürk de bir Yörük'tür." dedi.

        Açılış töreninin ardından 25 ülkeden gelen Yörük ve Türkmenler, müzik ve dans gösterileri sundu. Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübünün gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı.

        Törenin ardından sanatçı Haluk Levent konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç puan Zaha'dan!
        Üç puan Zaha'dan!
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Kemer Sup Cup" yarın başlayacak
        Antalya'da "Kemer Sup Cup" yarın başlayacak
        Alanyaspor´da Fatih Tekke dönemi başladı
        Alanyaspor´da Fatih Tekke dönemi başladı
        Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi
        Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Antalya'da farklı suçlardan aranan 232 kişi yakalandı
        Antalya'da farklı suçlardan aranan 232 kişi yakalandı
        Osteoporoza bağlı kalça kırığı ileri yaş grubundaki hastalar için risk oluş...
        Osteoporoza bağlı kalça kırığı ileri yaş grubundaki hastalar için risk oluş...