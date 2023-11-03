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        Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi deplasmanda yapacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:23
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        Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi deplasmanda yapacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasının ardından top kapma organizasyonu gerçekleştiren Akdeniz ekibi, son olarak taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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