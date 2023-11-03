Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi deplasmanda yapacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Pazartesi deplasmanda yapacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasının ardından top kapma organizasyonu gerçekleştiren Akdeniz ekibi, son olarak taktik çalışması gerçekleştirdi.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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