Yöresel ürünlerin çeşitliliği yüksek, katma değeri düşük HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunu ancak ürünlerin oluşturduğu katma değerin çok düşük olduğunu belirtti.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunu ancak ürünlerin oluşturduğu katma değerin çok düşük olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle Antalya'da yapılan 12. Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılan Durak, AA muhabirine, fuar sayesinde Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısında ciddi artış yaşandığını söyledi.

Kurum olarak patent, marka, faydalı model tasarımının yanında coğrafi işaret tescil çalışmalarını çok önemsediklerini belirten Durak, marka ve patentler belli kurumları ilgilendirirken, coğrafi işaretin kurumların yanı sıra o ili, ilçelerini, köyünü ve emek sahibi herkesi ilgilendirdiğini kaydetti.

Üreticilerin verdikleri emeğin karşılığını almasında coğrafi işaretin çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Durak, tescilin ürünün katma değerini artırdığını kaydetti. Bu açıdan odaların, borsaların, belediyelerin, kurumların coğrafi işaret çalışmalarını desteklediklerini anlatan Durak, Türkiye'de bugün 1987 ürünün coğrafi işaretli olduğunu bildirdi.

- Avrupa Birliği tescilli ürün sayısı 21'e çıkacak

Coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği Komisyonunda tescillenmesi ve dünya markası haline gelmesi için de önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Durak, şöyle konuştu:

"14 tane Avrupa Birliği Komisyonunda tescillenen ürünümüz var, şubatta 7 tane daha olacak ve 21 tane Avrupa'da tescilli ürünümüz olacak. Aslında coğrafi işaretli ürün olarak çok zengin bir ülkeyiz, dünyada Çin'den sonra en fazla coğrafi işaretli ürün sahibi ülke biziz, Avrupa'da da bir numarayız. Fakat maalesef ülkemizdeki coğrafi işaretli ürünlerin oluşturduğu katma değer, Avrupa'da bizden daha az coğrafi işaretli ürüne sahip ülkelerden çok daha düşük. Avrupa'da coğrafi işaretli ürün sayısı bize göre az ama katma değeri yüksek."

Prof. Dr. Durak, coğrafi işaretli ürün sayısı kadar ürünün katma değerinin de önemli olduğunu kaydetti.

Ürün zenginliğinin hak ettiği ekonomik değere dönüşmesi gerektiğine işaret eden Durak, "Önümüzdeki günlerde bakanlık bünyesinde ticaret ve sanayi odalarımız, belediyelerimiz, tüm paydaşlarımızla ülkemizin coğrafi işaretli pazardan daha fazla pay alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin zengin çeşitlerini, damak tadını coğrafi işaret tescili ile tüm dünyaya duyurmaya çalışacağız." dedi.