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        Antalya'da deniz çayırları şamandıralar yardımıyla korunacak

        Antalya'nın Kaş ilçesinde teknelerin demirlemesi nedeniyle zarar gören deniz çayırlarının korunması için kıyı şeridinde ve açıklarında 10 noktaya 100 ekolojik şamandıra yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:47
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        Antalya'da deniz çayırları şamandıralar yardımıyla korunacak
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde teknelerin demirlemesi nedeniyle zarar gören deniz çayırlarının korunması için kıyı şeridinde ve açıklarında 10 noktaya 100 ekolojik şamandıra yerleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle, Kaş Kaymakamlığı ve HSBC Bank'ın finansal desteğiyle, "Akdeniz'e Nefes" projesi başlatıldı.

        Proje kapsamında, tekne demirlemeleri nedeniyle dip yapıda oluşan hasarda zarar gören deniz çayırlarının korunması, deniz suyu kirliliğinin azaltılması, ekolojik ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

        Uzun dönemli bilimsel izleme çalışmaları ve teknik değerlendirmelerin ardından Limanağzı, Çukurbağ Yarımadası ve Beş Adalar bölgesindeki 10 noktaya, 100 ekolojik şamandıra yerleştirildi.

        Projenin basın toplantısında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, özellikle deniz dip popülasyonunun artış göstermesi, biyoçeşitliliğin devamı ve sürdürülebilirliği için bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.

        Doğayı koruyarak yaşatmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak gerektiğini belirten Ulutaş, "10 yıl önce burada on tane tonoz ve şamandıra denize bırakılmıştı. Şimdi ise Limanağzı, Çukurbağ Yarımadası ve Beş Adalar mevkilerine 100 tonoz ve şamandıra bırakılması memnuniyet verici. Gelen tekneler şamandıra sistemiyle daha rahat şekilde bağlanabilecek, deniz çayırlarına ya da biyolojik yaşama herhangi bir zarar vermeyecek. Kaş'ın bütün kıyı bandında, deniz kenarlarında bu şekilde çalışmalar yapabiliriz." diye konuştu.

        WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ise 20 yılı aşkın süredir Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde çalıştıklarını dile getirdi.

        Projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Karadere, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan ettiğimiz 100 şamandıra, bilimin, aklın, yerel değerlerin, doğayı korumanın, yerel ekonominin, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin ortak ürünüdür. Her zaman söylediğimiz gibi denizlerimizi korumak birlikte mümkün." dedi.

        HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı ise iklim krizinin önüne geçmek için projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek şamandıra sisteminin deniz çayırlarına, deniz çayırlarının da Akdeniz'e nefes olacağını kaydetti.

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