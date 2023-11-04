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        Antalya İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için kentten konvoyla yola çıktı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Şube üyelerince Filistin halkına destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:24
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        Antalya İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için kentten konvoyla yola çıktı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Şube üyelerince Filistin halkına destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nin açık otoparkında bir araya gelen İHH üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan üyeler, araçlarına "Filistin için özgürlük konvoyu" yazılı afişleri yapıştırdı.

        Antalya İHH Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'in günlerdir bombardıman altında olduğunu ve binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

        İsrail'in okul, hastane, cami, kilise demeden her yeri bombaladığını kaydeden Yıldırım, şunları dile getirdi:

        "Zaten abluka altında olan Gazze'de büyük bir insani krizin meydana gelmesine sebep oldu. Haftalardır soykırıma varan saldırıların yaşandığı Gazze, bu zulüm politikalarının geldiği son noktadır. İsrail, tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden katletmekte, hayatta kalanlara ise yaşam hakkı tanımamaktadır. Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok yer saldırıya uğramış, Gazze'deki altyapı ve üstyapı işgalci İsrail tarafından tamamen çökertilmiştir."

        Vatandaşları İsrail ürünlerini boykot etmeye davet eden Yıldırım, buna karşılık Türk ürünlerinin alınması tavsiyesinde bulundu.

        "Rotamız İncirlik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla İncirlik Üssü'ne gideceklerini belirten Yıldırım, "ABD'nin İsrail ile başı çektiği şer ittifakı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadaki birçok ülkeyi işgale teşebbüs etmektedir. İstanbul'dan ve diğer illerinden yola çıkan konvoylar ile Konya'da bir araya geleceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce araç, on binlerce vicdan sahibiyle İncirlik Üssü'nde buluşacağız." diye konuştu.

        Konuşma ve duaların ardından 2 otobüs ve araçlar yola çıktı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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