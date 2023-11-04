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        İYİ Parti'li Burak Akburak, Antalya'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Bundan sonra amasız, fakatsız, tek başımıza bu seçimlere giriyoruz. Buradaki her ilçede, kendi meclis üyesi adaylarımızla, belediye başkan adaylarımıza sandığa gideceğiz. Hiçbir İYİ Partiliyi Cumhuriyet Halk Partisi veya başka bir partiye oy kullandırtmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:27
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        İYİ Parti'li Burak Akburak, Antalya'da konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Bundan sonra amasız, fakatsız, tek başımıza bu seçimlere giriyoruz. Buradaki her ilçede, kendi meclis üyesi adaylarımızla, belediye başkan adaylarımıza sandığa gideceğiz. Hiçbir İYİ Partiliyi Cumhuriyet Halk Partisi veya başka bir partiye oy kullandırtmayacağız" dedi.

        Akburak, kentteki il ve ilçe belediye başkan aday adaylarıyla yaptığı görüşmelerin ardından İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

        Akburak, burada yaptığı konuşmada, parti olarak 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Adaylık çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Akburak, "En iyi belediye başkan adaylarını bulabilmek için, halkın içinde olan, partimize destek katacak, bizleri iyi anlatacak, teşkilatımızla barışık, herkesi kucaklayacak bir aday profili için çalışıyoruz. Antalya en çok talep aldığımız, rağbet gören şehirlerden bir tanesi. Burası partimizin bence en çok oy alacağı, belediye çıkacağı illeri başında geliyor." şeklinde konuştu.

        - "Tek başımıza bu seçimlere giriyoruz"

        2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Akburak, 2023 genel seçimlerinde ise bu ruhun kaybolduğunu dile getirdi.

        İstedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Akburak, "Millet bizi iktidar yapma teveccühünü göstermedi ama bizi de başka yere göndermedi. Bizi diri tuttu. 'Kendinize gelin, kendiniz gibi hür olun. İYİ Parti gibi olun, ben sizi iktidara getireceğim' dedi. Biz dersimiz aldık. Bundan sonra amasız, fakatsız, tek başımıza bu seçimlere giriyoruz. Buradaki her ilçede, kendi meclis üyesi adaylarımızla, belediye başkan adaylarımıza sandığa gideceğiz. Hiçbir İYİ Partiliyi Cumhuriyet Halk Partisi veya başka bir partiye oy kullandırtmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Gelecek seçimlerde Antalya'nın önemli bir kent olduğunu belirten Akburak, en güçlü adaylarla kentte seçimi alacaklarını dile getirdi.

        Çok sayıda aday adaylığı başvurusu aldıklarını aktaran Akburak, "2024 yerel seçimlerinde Antalya bizim kalemiz olacak. Bu seçimde iyi ve güçlü adaylarla burada seçimi alacağız. Birçok ilçede adayımız, iki tane pırıl pırıl belediye başkanımız var. Antalya'nın her ilçesinde bu iki belediye başkanımız gibi aynı belediyeciliği yapacağız. Çalmayacağız, çırpmayacağız, çaldırmayacağız, hizmet yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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