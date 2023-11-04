Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otel inşaatından düşen işçi öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otel inşaatından düşen işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelin inşaatında işçi olarak çalışan Mehmet Yılmaz (24) inşaatın 3. katından dengesini kaybederek düştü.

        Zemine düşen Yılmaz, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

        Yılmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        İYİ Parti'li Burak Akburak, Antalya'da konuştu:
        İYİ Parti'li Burak Akburak, Antalya'da konuştu:
        Asker arkadaşları 37 yıl sonra içtimaya çıktı
        Asker arkadaşları 37 yıl sonra içtimaya çıktı
        Antalya İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için kentten konvoyla yola çıkt...
        Antalya İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için kentten konvoyla yola çıkt...
        Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
        Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
        Türkiye'nin antik değerleri dev bütçelerle ayağa kaldırılacak
        Türkiye'nin antik değerleri dev bütçelerle ayağa kaldırılacak
        Akdeniz'e Nefes Programı ile denizlerin akciğeri deniz çayırları korunacak
        Akdeniz'e Nefes Programı ile denizlerin akciğeri deniz çayırları korunacak