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        Tire Süt Kooperatifi, et ve süt ürünleriyle YÖREX Fuarı'nda ilgi gördü

        Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle Antalya'da yapılan 12. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Tire Süt Kooperatifi, et ve üt ürünleriyle ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:40
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        Tire Süt Kooperatifi, et ve süt ürünleriyle YÖREX Fuarı'nda ilgi gördü
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        Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle Antalya'da yapılan 12. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Tire Süt Kooperatifi, et ve üt ürünleriyle ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

        Tire Süt Kooperatifi, sadece süt ürünleriyle değil, aynı zamanda Tire'nin et ürünleriyle de fuarda yerini aldı.

        Özellikle coğrafi işaretle tescillenmiş Tire Şiş Köfte, standın en çok ilgi çeken ürünlerinden biri oldu. Ziyaretçiler, bu tatları deneyimleme şansı yakalarken, Tire'nin mutfak kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.

        Ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Tire Süt Kooperatifi standını ziyaret etti.

        Hisarcıklıoğlu, Tire'nin hem süt hem de et ürünlerindeki başarısını ve coğrafi işaretli Tire Şiş Köfte'nin önemini vurguladı.

        Fuar süresince, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı'nın da standa yaptığı ziyaretlerde yerel üreticilerin ve kooperatifin çalışmalarının Tire ekonomisine katkısı ve bölgesel kalkınma için önemi vurgulandı.

        YÖREX Fuarı, Tire'nin zengin ve çeşitli lezzetlerinin bu başarılı sunumu, hem yerel hem de ulusal düzeyde Tire'nin tanınırlığını ve tercih edilirliğini artırmada önemli rol oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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