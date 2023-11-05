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        Antalya'da denizi kirleten tekne seferden men edildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirlettiği dronla tespit edilen tekne, 6 bin 140 lira ceza uygulanıp seferden men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:47
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        Antalya'da denizi kirleten tekne seferden men edildi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirlettiği dronla tespit edilen tekne, 6 bin 140 lira ceza uygulanıp seferden men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacasu Koyu'ndaki bir teknenin denizi kirlettiğinin dron görüntülerinden tespit edildiği belirtildi.

        Yapılan kontroller neticesinde özel tekneyi sevk ve idare eden kişiye Çevre Kanunu'na istinaden 6 bin 140 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, teknenin seferden men edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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