Antalya'da denizi kirleten tekne seferden men edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirlettiği dronla tespit edilen tekne, 6 bin 140 lira ceza uygulanıp seferden men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacasu Koyu'ndaki bir teknenin denizi kirlettiğinin dron görüntülerinden tespit edildiği belirtildi.

Yapılan kontroller neticesinde özel tekneyi sevk ve idare eden kişiye Çevre Kanunu'na istinaden 6 bin 140 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, teknenin seferden men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldığı bildirildi.