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        Antalya'da sağanak etkili oluyor

        Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:31
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        Antalya'da sağanak etkili oluyor
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        Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğlen etkili olmaya başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine, trafikte aksamaya neden oldu.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı kent sakinleri yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

        Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye Kepez'de 57,9, Akdeniz Üniversitesinde 29,9 ve Aksu'da 21,2 kilogram yağış düştü.

        Meteoroloji yetkilileri, sağanağın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini beklediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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