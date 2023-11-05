Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly, Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Chamberlain, Cenk Tosun

Gol: Dk. 45+2 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 35 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Salih Uçan (Beşiktaş)

ANTALYA

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