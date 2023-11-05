Antalya, Muğla ve Isparta'da Gazze için dua edildi Antalya, Muğla ve Isparta'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Antalya, Muğla ve Isparta'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Antalya'da vatandaşlar, aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen yatsı namazı için Muratpaşa Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından dua edildi.

- Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşlar, Şeyh Muslihittin Camisi'nde yatsı namazı için bir araya geldi.

Namazlarını kılan cemaat, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

- Isparta

Isparta'daki tüm camilerde yatsı namazının ardından Gazze için dua edildi.

İl Müftüsü Bayram Şahin de, Kavaklı Peygamber Camisi'ndeki dua programına katıldı.