Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Dk. 83 Kaluzinski), Saric (Dk. 90+4 Bahadır Öztürk), Jehezkel (Dk. 83 Ufuk Akyol), Safuri (Dk. 72 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 72 Larsson), Buksa
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 46 Rosier), Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Rebic), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 85 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 60 Muleka), Cenk Tosun
Goller: Dk. 45+2 Cenk Tosun, Dk. 79 Muleka (Beşiktaş), Dk. 46 Saric, Dk. 50 ve 57 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 67 Gedson Fernandes, Dk. 90+3 Rebic (Beşiktaş)
ANTALYA
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