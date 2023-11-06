Alanya'da muz bahçesine devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın muz bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

A.A.(57) idaresindeki 07 ASE 810 plakalı hafif ticari araç, Seki Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir muz bahçesine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü A.A. yaralandı.

Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.