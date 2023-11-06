Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar 800 bin fidanı toprakla buluşturacak Antalya'nın Alanya ilçesinde fidan dikimi gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar 800 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde fidan dikimi gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar 800 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ortaklığında Alanya ilçesindeki Güzelbağ mevkisinde fidan dikme töreni düzenlendi.

"1 İyilik 1 Fidan" projesi kapsamında, DİTİB tarafından Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen fidanlar, etkinlikte toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, gelecek nesillere daha ferah ve daha yeşil bir dünya bırakmak için fidan dikimlerini önemsediklerini belirtti.

Fidan ve ağaçların oksijenin ana kaynağı olduğuna işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Fidan dikmek aynı zamanda sadaka-i cariyedir. 1 İyilik 1 Fidan projesi kapsamında bugüne kadar 680 bin fidanı toprakla buluşturduk. 27 bini Kahramanmaraş'a olmak üzere yıl sonuna kadar toplamda 800 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Hayırsever bağışçılara ve işbirliğinden dolayı DİTİB ile Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür ederim."

Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapılan fidan dikim törenine, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, DİTİB Essen Eyalet Birliği Başkanı Özkan Güler, DİTİB Essen Eyalet Birliği Ateşesi İbrahim Halil Karaman'ın yanı sıra çok sayıda bağışçı ve gönüllü katıldı.