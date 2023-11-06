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        Kepez Belediyesi Organ Bağışı Merkezi törenle hizmete açıldı

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) işbirliğinde Kepez Belediyesi Organ Bağışı Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:54
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        Kepez Belediyesi Organ Bağışı Merkezi törenle hizmete açıldı
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        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) işbirliğinde Kepez Belediyesi Organ Bağışı Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezin açılış konuşmasını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören ve ONKOD Başkanı Nilgün Bilal yaptı.

        Organ bağışı farkındalığına özel vurgu yapmak amacıyla merkezi kurduklarını belirten Tütüncü, "İlk defa bir belediye, kendi sağlık merkezinin içerisinde organ bağışı merkezi açıyor. Belediye olarak birçok alanda çığırlar açtık. Hizmetlerimiz diğer belediyeler tarafından örnek alınıyorsa, organ bağışı noktasında atmış olduğumuz adım da inşallah heyecanla büyüyecek." ifadelerini kullandı.

        Organlarını da bağışlayan Tütüncü, herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini istedi.

        ONKOD Başkanı Bilal da amaçlarının daha çok organ bağışı ile daha çok hayat kurtarabilmek olduğunu bildirdi.

        Dr. Reha Sermed Aygören ise organ naklinde marka olmuş Antalya'da bağış oranlarını artırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Organ Bağışı Merkezi hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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