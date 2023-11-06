TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Daha önce düzenlenen 13 etapta birincilik elde eden Manavgat 07 Spor Kulübü, Aziziye Spor, Gevaşspor, Arsuz Gözcüler Spor, Karataş Belediyespor, Kocaeli Spor, Sakin Şehir Seferihisar Spor, Ercişspor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Gümüldürspor, 19 Mayıs Spor, TÜRŞAD, City Line Alanya Belediye Spor takımlarının yer aldığı finallerin ilk maçları, Alanya Galip Dere Plajı'nda yapılıyor.

Günün ilk maçında Alanya ekibi City Line Alanya Belediye Spor, Hatay ekibi Arsuz Gözcüler Spor'u 7-0 mağlup etti.

Süper finallerde, 4 grupta tek devre lig usulü şeklinde 8 Kasım Çarşamba gününe kadar oynanacak maçların ardından, 10 Kasım Cuma günü çeyrek final, 11 Kasım Cumartesi günü ise yarı final karşılaşmaları yapılacak.

Organizasyon 12 Kasım Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

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