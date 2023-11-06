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        Satırında yaban keçisi DNA'sı tespit edilen kaçak avcıya 250 bin lira tazminat

        Antalya'da el konulan satırında avlanması yasak yaban keçisinin DNA'sına rastlanan kişiye 250 bin lira tazminat uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:47
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        Satırında yaban keçisi DNA'sı tespit edilen kaçak avcıya 250 bin lira tazminat
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        Antalya'da el konulan satırında avlanması yasak yaban keçisinin DNA'sına rastlanan kişiye 250 bin lira tazminat uygulandı.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Finike Şefliği ekiplerinin ocak ayında yaptıkları koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme sahasında şüpheli kişiler tespit edildi.

        Yapılan incelemede mantar toplamaya çıktığını söyleyen şüphelilerin çantalarındaki satır ve bıçakların üstünde kan lekesi bulunduğu fark edildi.

        Kanın yaban keçisine ait olabileceği düşüncesiyle satır ve bıçaklara jandarmanın olay yeri inceleme ekiplerince el konuldu.

        Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda satır üzerindeki kan lekesinin Finike-Sarıkaya-Kıbrıs Çayı yöresinden toplanan yaban keçisi popülasyonuna ait DNA örnekleriyle eşleştiği tespit edildi.

        Bunun üzerine satırın sahibine, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 250 bin lira tazminat uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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