Antalya'da bir kişi metruk binada ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi metruk binada ölü bulundu.

Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'taki metruk binada hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olay yeri inceleme ekibi, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak araştırma yaptı.

Cesedin üzerinden Engin Aybars'a (33) ait kimlik kartı çıktığı öğrenildi.

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