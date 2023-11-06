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        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:22
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        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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