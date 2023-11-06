Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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