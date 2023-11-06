Bengü, Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Şarkıcı Bengü, Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Konyaaltı Sahil Parkı'nda Bengü konseri gerçekleştirildi.

Alanda toplananlar sevilen şarkılarını dinlediği şarkıcıya çoğu zaman eşlik etti.

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