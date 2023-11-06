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        Bengü, Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Bengü, Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:11 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:57
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        Bengü, Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Şarkıcı Bengü, Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında Konyaaltı Sahil Parkı'nda Bengü konseri gerçekleştirildi.

        Alanda toplananlar sevilen şarkılarını dinlediği şarkıcıya çoğu zaman eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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