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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Antalya DOB "Atatürk'ü Anma Konseri" verecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında "Atatürk'ü Anma Konseri" verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:51
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Antalya DOB "Atatürk'ü Anma Konseri" verecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında "Atatürk'ü Anma Konseri" verilecek.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamındaki konser, 10 Kasım Cuma saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Konserde, Antalya DOB Koro ve Orkestrası ile solist soprano Serap Demirhan ve Meriç Karataş, tenor Burak Pektaş, bariton Umut Tarık Akça, kanun sanatçısı Volkan Kırımlıoğlu ve ney sanatçısı İbrahim Odabaşı sahne alacak.

        Sanatçılar bu özel gecede, Atatürk'ün en sevdiği opera olan Tosca Operası, "E lucevan le stelle" aryası, Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan "Sensin Kerim, Sensin Rahim" parçalarını ve Türk besteciler Fahir Atakoğlu, Muammer Sun, Turgay Erdener, Cemal Reşit Rey, Ali Hoca ve Saydam Akdil'in eserlerini seslendirilecek.

        Orkestrayı şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği konserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından hazırlanacak.

        Konser, Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz izlenebilecek.

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