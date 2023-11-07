Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Isparta'da baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi.

        Tarihi ve kültürel değerleri ve doğasıyla dikkati çeken Sütçüler; foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, cip safari, su sporları, yayla, kamp ve karavan turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer alıyor.

        Sütçüler'e yaklaşık 63 kilometre uzaklıktaki Darıbükü köyü, sular altında kalan evleriyle dikkati çekiyor.

        Köyün bir kısmı, 2016 yılında Köprüçay Nehri üzerine yapılan Kasımlar Barajı'nın suları altında kaldı.

        Bölgedeki yaklaşık 25 ev de sular altında kalan yapılar arasında yer aldı. Evlerin sahiplerine ise coğrafyaya uygun farklı alanlarda yeni konutlar yapılarak teslim edildi.

        Yıllardır su altında kalan taş evler, yaz döneminde barajdaki su seviyesi azalınca tekrar gün yüzüne çıkıyor. Köylülerin geride bıraktığı eski evler, gün yüzüne çıkınca sonbahar renkleriyle seyirlik görüntü oluşturuyor.

        - Taş evler 7 yıldır suyun altında

        Darıbükü Muhtarı Hese Selçuk, AA muhabirine, bölgenin en önemli yatırımlarından olan Kasımlar Barajı inşaatı nedeniyle köyün ikiye ayrıldığını söyledi.

        Baraj yapılırken bazı evlerin su altında kalacağı için sahipleriyle görüşülerek yeni konutlar yapıldığını ya da mülkün değerinin verildiğini anlatan Selçuk, "Bölgede yaklaşık 25 ev ile cami ve okul vardı, bunlar da su altında kaldı. Kışın yağışın etkisiyle evler yine suyun altında kalıyor. Eskiden donardı ve biz üzerinde tahtalar ile kayardık. Yaz döneminde ise kuraklığın da etkisiyle su çekiliyor. Evler görünmeye başlıyor ve çok güzel manzaralar oluyor. Tabiatın güzelliği ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        Özellikle sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştuğunu belirten Selçuk, "İnsanlar gelip burada fotoğraf ve görüntü çekiyor. İlk defa görenler çok şaşırıyor. Biz alıştık. Doğal bir görüntü. Eskiden evler taştan yapılırdı. Yaklaşık 7 yıldır bu evler suyun altında, taş olmasından dolayı çok fazla çürüme olmuyor." dedi.

        Selçuk, bölgenin bilinirliği arttıkça gelip soranların sayısının da arttığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Müthiş ceza!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Müthiş ceza!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Antalya DOB "Atatürk'ü Anma Konseri" vere...
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Antalya DOB "Atatürk'ü Anma Konseri" vere...
        Alanya Gazeteciler Cemiyeti "Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu
        Alanya Gazeteciler Cemiyeti "Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu
        Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç öldü
        Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç öldü
        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
        Antalya'da bir otomobil, paspasının altına bırakılan yedek anahtarla çalınd...
        Antalya'da bir otomobil, paspasının altına bırakılan yedek anahtarla çalınd...
        1753 turistin bulunduğu kruvaziyer, Alanya'ya demirledi
        1753 turistin bulunduğu kruvaziyer, Alanya'ya demirledi