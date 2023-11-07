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        Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır'ın öncelikli hedefi olimpiyat kotası alabilmek

        Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında gençler kategorisinde şampiyon olan milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, öncelikli hedefinin olimpiyat kotası almak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:15
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        Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır'ın öncelikli hedefi olimpiyat kotası alabilmek
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        Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında gençler kategorisinde şampiyon olan milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, öncelikli hedefinin olimpiyat kotası almak olduğunu söyledi.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören Selinay Tuğçe Kır, atletizm milli takım antrenörleri Semra Pekyılmaz ve Deniz Pekyılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı ziyaret etti.

        Selinay Tuğçe Kır, ziyaretteki konuşmasında, triatlonun ülkede hızla yayılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

        Çocuklara örnek olmaya çalıştığını anlatan milli sporcu, "Türkiye hava şartları ile triatlonda öne çıkan bir ülke. Bu sporu severek yapıyorum. Hedefim, öncelikle olimpiyat kotası alabilmek. Kariyerimi güzel şekilde noktalamam ve taçlandırmam gerekiyor. Bu nedenle yaşantıma, dinlenmeme, yememe, içmeme dikkat ediyorum. Triatlonu hayatımın merkezine aldım. Olimpiyat madalyasını alır, kariyerimi inşallah bu şekilde taçlandırırım." ifadelerini kullandı.

        - Gürhan: "Selinay'ın başarısı azmin öyküsü"

        Mersin'de 21-22 Ekim'de gerçekleştirilen Avrupa Triatlon Kupası yarışlarındaki başarısından dolayı milli sporcuyu kutlayan Gürhan da "Selinay'ın triatlon gibi zor bir alanda gösterdiği performans görülmeye değer. Bir saatin üzerinde sarf ettiği yarış ile altın madalyayı kazanması bizleri çok gururlandırdı. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası yarışlarda aldığı ödüller çok kıymetli oluyor. Selinay'ın başarısı azmin öyküsü. Bu öykü sayesinde birçok genç bu sporu yapmak isteyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Gürhan, Türkiye'nin spor yatırımlarında öne çıkan ülke konumunda olduğunu, Gençlik ve Spor Bakanlığının özellikle spor altyapısına yaptığı yatırımlarla ülkenin dört bir yanında gençlerin spora yönlendirilebildiğini sözlerine ekledi.

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