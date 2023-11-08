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        Serik'te hastane bankında unutulan cüzdanı polis buldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde hastane bankında unutulan ve içinde 17 bin lira değerinde döviz ile Türk lirası olan cüzdan, hastane polisince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:48
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        Serik'te hastane bankında unutulan cüzdanı polis buldu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde hastane bankında unutulan ve içinde 17 bin lira değerinde döviz ile Türk lirası olan cüzdan, hastane polisince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Serik Devlet Hastanesinde görevli polis memuru Fahri Çetinkaya, hastane koridorlarını kontrol ettiği sırada polikliniklerin bulunduğu alandaki bankın üzerindeki cüzdanı fark etti. Çetinkaya, içindeki kimlik kartından cüzdanın Belek Mahallesi'nde taksicilik yapan Emrah Çelik'e ait olduğunu belirledi.

        Hastaneye çağrılan Çelik'e, yaklaşık 17 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunan cüzdanı teslim edildi.

        Çelik, "Dün Serik Devlet Hastanesine eşimle birlikte kontrole gitmiştik. Cüzdanımı eşime verdim. Oda çantasına koyarken bankın üzerine düşürmüş. Sağ olsun polis memuru ağabeyimiz cüzdanı bularak bize teslime etti. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

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