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        Antalya Kaş'ta kaçak inşa edilen villanın yıkımı gerçekleşti

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak inşa edildiği tespit edilen ve 3 yapıdan oluşan villa ile önündeki yüzme havuzları yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:55
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        Antalya Kaş'ta kaçak inşa edilen villanın yıkımı gerçekleşti
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak inşa edildiği tespit edilen ve 3 yapıdan oluşan villa ile önündeki yüzme havuzları yıkıldı.

        Gelemiş Mahallesi Yalıburnu mevkisinde, 760 metrekare alan üzerine bulunan, biri iki katlı, ikisi birer katlı 3 yapılan oluşan villa ve önündeki havuzların, hazine parseline yapıldığı tespit edildi.

        İnşaat sahibine tahliye için verilen sürenin sonunda villa, Kaş Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

        İmar ve Şehircilik, Zabıta, Fen İşleri, Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerinin hazır bulunduğu yıkım işlemi, jandarmanın nezaretinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yapıldı.

        Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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