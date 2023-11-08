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        Serik'te 40 yılını doldurmuş 40 esnafa plaket verildi

        Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Serik'te 40 yılını doldurmuş 40 esnafı düzenlenen törende plaketle ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:26
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        Serik'te 40 yılını doldurmuş 40 esnafa plaket verildi
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        Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Serik’te 40 yılını doldurmuş 40 esnafı düzenlenen törende plaketle ödüllendirdi.

        Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve esnaflıkta 40 yılını doldurmuş esnaf ve sanatkarlar katıldı.

        Başkan Savaş törende yaptığı konuşmasında çok duygulandıklarını belirterek, "Odamızın kuruluşu yaşı ile birlikte esnaflarımız var. Çok gururlandık. Kendilerini plaket ile ödüllendirmekten onur duyduk. Allah hepsine uzun ömürler versin. Herkese onlar gibi esnaflık yapmayı nasip etsin. Sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından 40 esnafa plaketleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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