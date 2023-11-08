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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

        Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:28
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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
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        Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının kasım ayı olmasına rağmen 26 dereceyi bulduğu, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece ölçüldüğü kentte, turizm hareketliliği devam etti.

        Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da kumsalda güneşlendi.

        Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyenlerin yanı sıra denizde kano gibi su sporları yapmayı tercih edenler de oldu.

        Antalya'da güneşli havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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