Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'da açıldı

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, yerli firmalar ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu.

EKS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kapılarını açtı. Ayakkabı ihracatına katkı sağlamak amacıyla yurt dışı alıcılarına yönelik gerçekleştirilen fuar, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine, fuarda 90 yerli firmanın, ürünlerini, yeni tasarım koleksiyonlarını sergilediklerini söyledi.

Fuarda 45 ülkeden yaklaşık 700 katılımcının yer aldığını belirten Demir, "Ağırlıklı olarak doğu bloku ülkelerinden gelenler var. Rusya ile Ukrayna arasında savaş olmasına rağmen bu bölgeden ciddi alıcılarımız var. Azerbaycan, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İngiltere hatta ABD'den ziyaretçilerimiz var. Rusya'nın dev firmaları burada." dedi.

Yılda iki kez düzenledikleri fuarlarda yaz ya da kış kreasyon ürünlerinin yer aldığını kaydeden Demir, yurt dışından gelen alıcılar ile yerli firmalar arasında işbirliği oluşturan organizasyonun ihracata katkı sağladığını vurguladı.

- Fuara özel tasarım "Lady Gaga" tarzı ayakkabı

Demir, her fuarda özel bir tasarım ayakkabı sergilediklerine dikkati çekerek, bu yıl da "topuksuz" bir kadın ayakkabısını vitrine taşıdıklarını ifade etti.

Türk ayakkabı üreticisinin geldiği aşamayı göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını anlatan Demir, "Bu yıl da İstanbul'daki bir üreticimizin 30 günde hazırladığı, Lady Gaga tarzında taşları tek tek işlenen, topuğu olmayan bir kadın ayakkabısı tasarlandı. Topuğu yok ama kadınların rahatlıkla giyebileceği bir ayakkabı. Ayakkabı önce buradaki fuarda, sonra Rusya başta olmak üzere yurt dışındaki fuarlarda 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek." diye konuştu.

Demir, ayakkabının tamamen el işçiliğiyle hazırlandığını ve paha biçilemeyecek nitelikte olduğunu dile getirdi.