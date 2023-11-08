Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'da açıldı

        Bu yıl 15'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, yerli firmalar ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'da açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 15'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, yerli firmalar ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu.

        EKS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kapılarını açtı. Ayakkabı ihracatına katkı sağlamak amacıyla yurt dışı alıcılarına yönelik gerçekleştirilen fuar, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

        EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine, fuarda 90 yerli firmanın, ürünlerini, yeni tasarım koleksiyonlarını sergilediklerini söyledi.

        Fuarda 45 ülkeden yaklaşık 700 katılımcının yer aldığını belirten Demir, "Ağırlıklı olarak doğu bloku ülkelerinden gelenler var. Rusya ile Ukrayna arasında savaş olmasına rağmen bu bölgeden ciddi alıcılarımız var. Azerbaycan, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İngiltere hatta ABD'den ziyaretçilerimiz var. Rusya'nın dev firmaları burada." dedi.

        Yılda iki kez düzenledikleri fuarlarda yaz ya da kış kreasyon ürünlerinin yer aldığını kaydeden Demir, yurt dışından gelen alıcılar ile yerli firmalar arasında işbirliği oluşturan organizasyonun ihracata katkı sağladığını vurguladı.

        - Fuara özel tasarım "Lady Gaga" tarzı ayakkabı

        Demir, her fuarda özel bir tasarım ayakkabı sergilediklerine dikkati çekerek, bu yıl da "topuksuz" bir kadın ayakkabısını vitrine taşıdıklarını ifade etti.

        Türk ayakkabı üreticisinin geldiği aşamayı göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını anlatan Demir, "Bu yıl da İstanbul'daki bir üreticimizin 30 günde hazırladığı, Lady Gaga tarzında taşları tek tek işlenen, topuğu olmayan bir kadın ayakkabısı tasarlandı. Topuğu yok ama kadınların rahatlıkla giyebileceği bir ayakkabı. Ayakkabı önce buradaki fuarda, sonra Rusya başta olmak üzere yurt dışındaki fuarlarda 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek." diye konuştu.

        Demir, ayakkabının tamamen el işçiliğiyle hazırlandığını ve paha biçilemeyecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar etkinliklerle eğleniyor
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar etkinliklerle eğleniyor
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Serik'te 40 yılını doldurmuş 40 esnafa plaket verildi
        Serik'te 40 yılını doldurmuş 40 esnafa plaket verildi
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden renkli etkinlikler sanatsever...
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden renkli etkinlikler sanatsever...
        Cittaslow Genel Sekreteri Oliveti'den "sakin şehir" ünvanlı Finike'ye ziyar...
        Cittaslow Genel Sekreteri Oliveti'den "sakin şehir" ünvanlı Finike'ye ziyar...
        Antalya Kaş'ta kaçak inşa edilen villanın yıkımı gerçekleşti
        Antalya Kaş'ta kaçak inşa edilen villanın yıkımı gerçekleşti