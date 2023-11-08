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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar etkinliklerle eğleniyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da çocuklar için eğlenceli etkinlikler organize ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:12
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar etkinliklerle eğleniyor
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        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da çocuklar için eğlenceli etkinlikler organize ediliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin son ayağı Antalya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da unutulmadı.

        Dokumapark ve Konyaaltı Beach Park'ta kurulan etkinlik alanlarında çocuklar yarışma, gezici kütüphane, açık alan oyunları ve panayır etkinliklerinin yanı sıra tiyatro, akrobasi, sihirbazlık, stand-up ve sevilen çizgi film karakterlerinin gösterilerine katılıyor.

        Kentin çeşitli noktalarında ise çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri zeka oyunları, bilim, edebiyat gibi eğitici atölye çalışmaları ve yazarlarla söyleşi programları yapılıyor.

        - "Çocuk etkinlikleri Kültür Yolu Festivallerinin parlayan yıldızı oldu"

        Kültür Yolu Festivali Çocuk ve Sokak Etkinlikleri Koordinatörü Kerem Yılmaz, AA muhabirine, çocuk etkinliklerine ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

        Çocuklar için oluşturulan festival alanlarının 15.00-19.00 arasında ziyaret edilebildiğini belirten Yılmaz, "Alanlarımızda oyun grupları, parkur alanları, el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler ve sahne etkinlikleri yapılıyor. Akşam saatlerinde ise çocukların sevdikleri çizgi filmlerin sahne gösterimler gerçekleştiriliyor. Etkinlik alanlarımızla ilgili çok iyi tepkiler aldık. Çocuklar ve aileler çok ilgi gösteriyor. Çocuk etkinlikleri festivallerin parlayan yıldızı oldu." dedi.

        Yılmaz, alanlarda çocukların gelişimine katkı sunacak etkinliklere de yer verdiklerini vurguladı.

        Dokuma Park ve Konyaaltı Beach Park'ta kurulan etkinlik alanları yoğun ilgi dolayısıyla, ara tatili de kapsayacak şekilde 19 Kasım'a kadar açık kalacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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