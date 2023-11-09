Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Kurbağa adam"ın hedefi Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirmek

        FATİH HEPOKUR - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde "kurbağa adam" olarak görev yapan 50 yaşındaki polis memuru Ataman Şekerci, Dünya Bisiklet Şampiyonası'na katılmak için hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kurbağa adam"ın hedefi Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirmek
        ABONE OL
        ABONE OL

        FATİH HEPOKUR - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde "kurbağa adam" olarak görev yapan 50 yaşındaki polis memuru Ataman Şekerci, Dünya Bisiklet Şampiyonası'na katılmak için hazırlanıyor.

        Antalya'da 2007 yılında başladığı ve yaşam biçimi haline getirdiği bisikleti profesyonel boyuta taşıyan Şekerci, hem ulusal hem de uluslararası yarışlarda pedal çeviriyor.

        Birçok organizasyonda derece alan Şekerci, çevresine ve gençlere de bisiklete binmeyi, spor yapmayı aşılıyor.

        Her gün sabah 05.00'te kalkarak 30-40 kilometre antrenman yapan Şekerci'nin hedefi ise Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirip, altın madalya kazanmak.

        Polis memuru Ataman Şekerci, AA muhabirine, tutku haline getirdiği bisiklete 16 yıldır aralıksız her gün bindiğini söyledi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Sualtı Grup Amirliğinde "kurbağa adam" olarak görev yaptığını belirten Şekerci, "Zor ve önemli bir görev yapıyorum. Yaptığım meslek eforlu, yorucu ve zor bir iş. Tabii benim için de ikisini bir arada yürütmek zor oluyor ama sevdiğim, tutkuyla bağlandığım için bunun üstesinden geliyorum." dedi.

        Bu sporu sürdürmesi için teşvik edildiğini aktaran Şekerci, başta İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik olmak üzere şube müdürü, amirleri ve mesai arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.

        Antalya'da Nashira Bisiklet Takımı'nda yer aldığını, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda dereceler elde ettiğini dile getiren Şekerci, "Mesaiden önce antrenman yapıyorum. Erken kalkıyorum, erken yatıyorum. Beslenmeme ve uyku düzenime çok dikkat ediyorum. Bisiklet sürmekten gerçekten keyif alıyorum, mutluyum. Zaten tutkulu olmasam, çok sevmesem bu kadar başarıyı elde etmem mümkün olmazdı." diye konuştu.

        Fas, Yunanistan ile Türkiye'de Dünya Şampiyonası'na puan veren eleme yarışlarına, Polonya, Kanada ve İskoçya'daki şampiyonalara katıldığını anlatan Şekerci, "Geçtiğimiz yıl Antalya'da eleme turlarında derece alıp bu yıl İskoçya'da yapılan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım ve ülkemi orada temsil ettim. Yine önümüzdeki şampiyonaya puan verecek Nirvana Gran Fondo eleme yarışları olacak. Bütün hazırlıklarım bu eleme yarışı için. Bunun için yoğun bir mesai harcıyorum. Çok az bir süre kaldı. Antalya'da yapılacak gran fondo bisiklet yarışını dereceyle geçip, önümüzdeki yıl Danimarka'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak ve altın madalya kazanmak istiyorum. Bunu başaracağıma da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Şekerci'nin de pedal çevireceği Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, 16-19 Kasım'da bisiklet turizmi temasıyla gerçekleştirilecek. Yarışmaya 36 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

        Amatör yol bisiklet yarışı olan Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, uzun parkur 98 kilometre, kısa parkur 66 kilometre, zamana karşı 20 kilometre etaplarının yanı sıra 66 kilometre para bisiklet parkurundan oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Turistleri hedef alan sahte polislere operasyon!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?

        Benzer Haberler

        Turizmci ara tatilden umutlu: Geçen yıla oranla yüzde 20 artış var
        Turizmci ara tatilden umutlu: Geçen yıla oranla yüzde 20 artış var
        Antalya'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Ebru Mapping gösterisi yapıldı
        Antalya'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Ebru Mapping gösterisi yapıldı
        Komşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden...
        Komşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden...
        Balkona çıkıp, etrafa gösterdiği tabancayı başına dayadı; polis ikna etti
        Balkona çıkıp, etrafa gösterdiği tabancayı başına dayadı; polis ikna etti
        Akdeniz Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki:
        Akdeniz Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki:
        Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Aday değilim
        Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Aday değilim