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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:20
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

        Mücadele Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

        Ligin ilk 11 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 13 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Akdeniz ekibi 15 puanla 8. sırada yer alıyor.

        Son iki maçını RAMS Başakşehir ve Beşiktaş karşısında kazanan kırmızı-beyazlılar, Ankara deplasmanından da üç puanla dönüp, ligdeki çıkışına devam etmek istiyor.

        Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Güray Vural ile Gerrit Holtmann dışında eksik bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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