Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın ihracata katkısı yıllık 250-300 milyon dolar HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'deki üreticilerin kreasyonlarını Rusya başta olmak üzere 45 ülkedeki dev firmaların beğenisine sunan Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, ayakkabı ihracatına ciddi katkı sağlıyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'deki üreticilerin kreasyonlarını Rusya başta olmak üzere 45 ülkedeki dev firmaların beğenisine sunan Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, ayakkabı ihracatına ciddi katkı sağlıyor.

Yaz ve kış kreasyonları için yılda iki defa düzenlenen fuarın güz dönemi, Antalya Belek turizm merkezindeki bir otelde devam ediyor.

Türkiye'den 90 üretici firmanın ürünlerini sergilediği fuara, Arnavutluk, Azerbaycan, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya ve Türkmenistan başta olmak üzere 45 ülkeden 700'e yakın alıcı katıldı.

4 gün sürecek fuarda üreticiler ile alıcılar, yapacakları ticaretle ihracata katkı sağlayacak.

- Ayakkabı ihracatında hedef 1,4 milyar dolar

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine, Türkiye'de çok değerli üreticilerin bulunduğunu ve sektörün ihracatına katkı sağlamak amacıyla bu fuarları düzenlediklerini söyledi.

Tamamen ihracata yönelik bir fuar organize ettiklerini dile getiren Demir, yerli firmaların yurt dışında dev firmalara ulaşmalarını sağladıklarını ifade etti.

Ayakkabı sektörünün ciddi bir üretim kapasitesine ulaştığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Üreticilerimizin dünya platformuna çıkabilmesi için ihracat yapması gerekiyor. Biz de sektörün ihracatta iyi bir noktaya gelmesine katkı sağlıyoruz. Ayakkabıda kendini kanıtlamış, dev markaları fuarlarımızda ağırlıyoruz. Fuar sonrası geri dönüşleri de takip ediyoruz. Bir fuarda ihracata minimum 120 milyon dolarlık katkı sağlıyoruz. Yılda iki defa yaptığımız organizasyonlarla ayakkabı ihracatına yıllık 250-300 milyon dolarlık destekte bulunuyoruz."

Ayakkabı sektörünün yılın 9 aylık döneminde 932 milyon dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Demir, "Ayakkabı ihracatında bu seneki hedef 1,4 milyar dolar, inşallah bunu da geçeceğiz." dedi.

- "Sektör çok iyi bir ivme yakaladı"

Demir, küresel salgından sonra Çin'in sektörde güçlendiğini, bu ülkenin kapasitesinin Türkiye'deki ihracatçıları biraz yorduğunu söyledi.

Türkiye ayakkabı sektörünün çok iyi bir ivme yakaladığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Biz daha kaliteli, daha düzgün ve üst düzeyde ayakkabılar yapıyoruz. Dünyada ayakkabı denilince İtalya akla geliyordu, İtalyan markaları vardı fakat İtalya'da şu anda üretim yok, üretim Avrupa'da Arnavutluk'a, Polonya'ya kaydı, bir kısım da Türkiye'deki firmalarımız var. Şu anda hedefimiz Avrupa'daki potansiyelimizi artırmak."