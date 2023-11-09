Akdeniz Üniversitesinde "Antalya Tarımına Yön Verenler Onur Ödülleri" verildi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 40. yılı etkinlikleri kapsamında verilen Antalya Tarımına Yön Verenler Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki etkinliğe katılan rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesinin üniversitenin ikinci fakültesi olduğunu söyledi.

Fakültenin Türkiye'nin en fazla tercih edilen Antalya'nın önemli değerlerinden olduğunu belirten Özkan, mezun öğrencilerin çok sayıda tarım firması kurduğunu ve ihracata imza attığını kaydetti.

Yaşam ve insan olduğu sürece tarımsal üretimi geliştirmek zorunda olduklarına dikkati çeken Özkan, "Artan nüfusu beslemek için dünyanın gıda üretiminin 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artması gerekiyor. Buna ulaşmak için ikinci bir tarım devriminden başka yol görünmüyor. Tarım sektörünün bilimsel temele dayanması çok önemli." dedi.

Dijital ve akıllı tarım uygulamalarının arttığına işaret eden Özkan, teknolojik gelişmelerin Türkiye'deki tüm tarım arazilere yayılmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Özkan, en önemli görevlerinin eğitim ve araştırma olduğunu bunun yanında da toplumsal çalışmalara önem verdiklerini belirterek kentteki çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Törende, 40 firmaya ödül verildi.

Törene Özkan'ın yanı sıra Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ile akademisyenler ve tarım firmaları temsilcileri katıldı.