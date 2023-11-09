Antalya'da 2 çinçilya "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla hayvanat bahçesi kapısına bırakıldı SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da bir kutu içinde "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla doğal yaşam parkı kapısına bırakılan 2 çinçilya, kontrollerinin ardından ziyaretçileriyle buluşacak.

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da bir kutu içinde "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla doğal yaşam parkı kapısına bırakılan 2 çinçilya, kontrollerinin ardından ziyaretçileriyle buluşacak.

Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvan ile ülkenin önemli hayvanat bahçelerinden olan Antalya Doğal Yaşam Parkı, son yıllarda vatandaşlar tarafından bırakılan hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Doğal yaşam parkının giriş kapısına kimliği belirsiz bir kişi tarafından kutu içinde oyuncakları, banyo yaptığı özel kumu ve yiyecekleriyle 2 çinçilya bırakıldı.

Kutudan ayrıca "Tamamen evcil, evde bakılmış bir dişi ve bir erkek. İkisi de 1 yaşında sağlıklı çinçilyalar. Asla ısırmazlar. İstediğiniz gibi mıncıklayabilirsiniz. Tanesi 6 bin liradan satılıyor. Dünyanın en temiz hayvanlarıdır. Dünyanın en değerli kürküdür. Su ile değil özel kumlarıyla banyo yapıyorlar. Çok sosyallerdir. Küçük bir kafeste sıfır masraf ile çocuklara sevdirebilirsiniz. Maddi durumum artık yetmiyor. Ne olur onlara iyi bakın." ifadelerinin yazdığı not çıktı.

Veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen çinçilyaların, gerekli kafeslerin yapılmasının ardından ziyaretçilerle buluşacağı bildirildi.

- "Bu şekilde çok sayıda canlı bize emanet ediliyor"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, kutu içinde 2 çinçilyayı görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

Çinçilyaları hemen kliniğe getirerek sağlık kontrolünden geçirdiklerini ifade eden Arsun, hayvanların bir süre rehabilitasyon ve karantina sürecinde tutulacağını dile getirdi.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından çinçilyaları ziyaretçilerle buluşturacaklarını anlatan Arsun, "Özellikle çocuklara tanıtabileceğimiz, sevdirebileceğimiz, dokundurabileceğimiz hayvanlar. Bakımları çok özen istiyor. Elimizden geldiği kadar iyi bakıp, koruyacağız. Bu hayvanlar maalesef kürkleri nedeniyle ticari olarak besleniyor." dedi.

Arsun, doğal yaşam parkına bazen habersiz hayvan bırakıldığı gibi bazen de ziyaretçilerin bizzat gelip teslim ettiğini kaydetti.

Özellikle kırmızı yanaklı kaplumbağa, kuş türlerinin çok fazla bırakıldığını aktaran Arsun, "Evde tam bakımları yapılamadığı için buraya getiriyorlar. Bir hevesle hayvanları alıp daha sonra bakamayacaklarını anladıklarını söylüyorlar. Buraya hayvanların getirilmesi bize olan güveni de gösteriyor. Burada hayvanların iyi bakılacağını biliyorlar. Sahipleri hayvanları takip ediyor. Biz de bazen son durumları hakkında onlara video çekip atıyoruz. Bu şekilde çok sayıda canlı bize emanet ediliyor." diye konuştu.