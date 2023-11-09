Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 2 çinçilya "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla hayvanat bahçesi kapısına bırakıldı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da bir kutu içinde "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla doğal yaşam parkı kapısına bırakılan 2 çinçilya, kontrollerinin ardından ziyaretçileriyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 2 çinçilya "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla hayvanat bahçesi kapısına bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da bir kutu içinde "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla doğal yaşam parkı kapısına bırakılan 2 çinçilya, kontrollerinin ardından ziyaretçileriyle buluşacak.

        Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvan ile ülkenin önemli hayvanat bahçelerinden olan Antalya Doğal Yaşam Parkı, son yıllarda vatandaşlar tarafından bırakılan hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

        Doğal yaşam parkının giriş kapısına kimliği belirsiz bir kişi tarafından kutu içinde oyuncakları, banyo yaptığı özel kumu ve yiyecekleriyle 2 çinçilya bırakıldı.

        Kutudan ayrıca "Tamamen evcil, evde bakılmış bir dişi ve bir erkek. İkisi de 1 yaşında sağlıklı çinçilyalar. Asla ısırmazlar. İstediğiniz gibi mıncıklayabilirsiniz. Tanesi 6 bin liradan satılıyor. Dünyanın en temiz hayvanlarıdır. Dünyanın en değerli kürküdür. Su ile değil özel kumlarıyla banyo yapıyorlar. Çok sosyallerdir. Küçük bir kafeste sıfır masraf ile çocuklara sevdirebilirsiniz. Maddi durumum artık yetmiyor. Ne olur onlara iyi bakın." ifadelerinin yazdığı not çıktı.

        Veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen çinçilyaların, gerekli kafeslerin yapılmasının ardından ziyaretçilerle buluşacağı bildirildi.

        - "Bu şekilde çok sayıda canlı bize emanet ediliyor"

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, kutu içinde 2 çinçilyayı görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

        Çinçilyaları hemen kliniğe getirerek sağlık kontrolünden geçirdiklerini ifade eden Arsun, hayvanların bir süre rehabilitasyon ve karantina sürecinde tutulacağını dile getirdi.

        Bu sürecin tamamlanmasının ardından çinçilyaları ziyaretçilerle buluşturacaklarını anlatan Arsun, "Özellikle çocuklara tanıtabileceğimiz, sevdirebileceğimiz, dokundurabileceğimiz hayvanlar. Bakımları çok özen istiyor. Elimizden geldiği kadar iyi bakıp, koruyacağız. Bu hayvanlar maalesef kürkleri nedeniyle ticari olarak besleniyor." dedi.

        Arsun, doğal yaşam parkına bazen habersiz hayvan bırakıldığı gibi bazen de ziyaretçilerin bizzat gelip teslim ettiğini kaydetti.

        Özellikle kırmızı yanaklı kaplumbağa, kuş türlerinin çok fazla bırakıldığını aktaran Arsun, "Evde tam bakımları yapılamadığı için buraya getiriyorlar. Bir hevesle hayvanları alıp daha sonra bakamayacaklarını anladıklarını söylüyorlar. Buraya hayvanların getirilmesi bize olan güveni de gösteriyor. Burada hayvanların iyi bakılacağını biliyorlar. Sahipleri hayvanları takip ediyor. Biz de bazen son durumları hakkında onlara video çekip atıyoruz. Bu şekilde çok sayıda canlı bize emanet ediliyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Rus ressam Alexander Samsonov, Atatürk sevgisini eserlerine yansıtıyor
        Rus ressam Alexander Samsonov, Atatürk sevgisini eserlerine yansıtıyor
        Akdeniz Üniversitesinde "Antalya Tarımına Yön Verenler Onur Ödülleri" veril...
        Akdeniz Üniversitesinde "Antalya Tarımına Yön Verenler Onur Ödülleri" veril...
        Antalya'da yaşayan Filistinli aile, hiç görmedikleri ülkelerine gitmek isti...
        Antalya'da yaşayan Filistinli aile, hiç görmedikleri ülkelerine gitmek isti...
        Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın ihracata katkısı yıllık 250-300...
        Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın ihracata katkısı yıllık 250-300...
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çapraz organ nakilleriyle öne çıkıyor
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çapraz organ nakilleriyle öne çıkıyor
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak