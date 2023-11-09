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        Rus ressam Alexander Samsonov, Atatürk sevgisini eserlerine yansıtıyor

        ZEHRA TEKECİ/EMİNE ZEHRA ÜNAL - Tarihi ve askeri konularda dünyanın dört bir yanında çalışmalara imza atan Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov, 21 yıldır askeri zekasına ve ileri görüşlülüğüne hayranlık duyduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e resimlerinde yer veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:55
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        Rus ressam Alexander Samsonov, Atatürk sevgisini eserlerine yansıtıyor
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        ZEHRA TEKECİ/EMİNE ZEHRA ÜNAL - Tarihi ve askeri konularda dünyanın dört bir yanında çalışmalara imza atan Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov, 21 yıldır askeri zekasına ve ileri görüşlülüğüne hayranlık duyduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e resimlerinde yer veriyor.

        Antalya'da ikamet eden 63 yaşındaki Rus asıllı ressam Aleksander Samsonov, 1960 yılında Moskova'da dünyaya geldi.

        Ressam bir babanın oğlu olarak sanatın içinde büyüyen Samsonov, küçük yaşlardan itibaren resim yapmaya başladı.

        Aldığı sanat eğitiminin ardından Grekov Askeri Ressamlar Stüdyosu'nda çalışan Samsonov, sanat hayatı boyunca panoramik çalışmalar, tarihi askeri konularda tablolar ve portreler olmak üzere yüzlerce eser üretti.

        Rusya'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki müzeler ve özel koleksiyonlar için eserler hazırlayan Samsonov, 2002 yılında Anıtkabir'de yürütülecek "Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları" konulu diorama ve tablo çalışmaları için Türkiye'ye geldi.

        Anıtkabir'deki atmosferden oldukça etkilenen, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi araştıran Samsonov, Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasına hayran kaldı.

        O günden bu yana Türkiye'de çeşitli müzelere eserler kazandıran Samsonov, büyük oranda Cumhuriyet'in kuruluş dönemini ve Atatürk'ü konu eden eserleriyle dikkati çekiyor.

        - "Boyalar ve kasnaklar içerisinde büyüdüm"

        Ressam Samsonov, AA muhabirine, sanatçı bir ailede büyüdüğünü ve küçük yaştan itibaren resim yapmaya başladığını söyledi.

        Sanat tutkusunu çeşitli alanlarda geliştirdiğini anlatan Samsonov, "Sanatçı bir ailede doğdum, boyalar ve kasnaklar içerisinde büyüdüm. Yağlı boya, grafik çalışması, peyzaj, eskiz ve portre türünde kendimi geliştirdim. Eserlerimdeki ilham kaynağım babam oldu, tarihi ve askeri konulara yönelik tablolar yapmayı ondan örnek aldım. Moskova'da çalıştığım süre boyunca Rusya ve Çin gibi ülkelerin liderleriyle ilgili de eserler ürettim." diye konuştu.

        Dünyanın dört bir yanında çalışmalara imza attığını aktaran Samsonov, Türkiye'ye ilk gelişinin 2002 yılında olduğunu ve hikayesinin Ankara'da başladığını dile getirdi.

        - "Örnek alınması gereken bir lider olduğunu düşünüyorum"

        Samsonov, "Anıtkabir"de bir projeye başlamasıyla Türkiye'nin kuruluş sürecini ve kurtuluş mücadelesi hakkında daha çok bilgi sahibi olduğunu belirterek, "2002 yılında Anıtkabir Projesi'ni tamamladıktan sonra Türkiye'ye ve Mustafa Kemal'e olan ilgim arttı ve benimsemeye başladım. Atatürk, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının ardından askeri zekası ve azmiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Zor şartlar altında kurduğu bu devleti, kısa zamanda hayranlık uyandıran başarılarıyla uluslararası platformda tanınır hale getirdi. Bu yüzden herkes tarafından saygıyı hak eden ve örnek alınması gereken bir lider olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Zamanla eserlerinde Cumhuriyet'in kuruluşuna ve Atatürk'e yer vermeye başlayan Samsonov, emekli olduktan sonra ise Antalya'ya yerleşmeye karar verdi.

        Yaşamını Antalya'da sürdüren Samsonov, Ulu Önder'e olan hayranlığını eserlerine yansıtmaya devam ederken son olarak büyük bir bölümünde Atatürk'ün yer aldığı 47 eserden oluşan "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" sergisini de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına armağan etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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